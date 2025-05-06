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Бывший капитан Ливерпуля отреагировал на уход в конце сезона защитника клуба
Будем поддерживать тебя
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus
Бывший капитан "Ливерпуля" отреагировал на уход в конце сезона защитника клуба.
Джордан Хендерсон прокомментировал пост с видео Трента Александера-Арнольда. Бывший капитан поблагодарил защитника за игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
"Какое путешествие! Спасибо за все! Все знают, что для тебя значит клуб и твое наследие будет жить вечно. Скаузер в нашей команде!! Удачи в следующей главе! Мы все будем поддерживать тебя", - написал Хендерсон.
Английский полузащитник сыграл с Трентом в "Ливерпуле" 218 матчей и забил два гола с его передач.
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Напомним, что Трент принял решение покинуть "Ливерпуль" в конце сезона.
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