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Бывший капитан Ливерпуля отреагировал на уход в конце сезона защитника клуба

Англия

Будем поддерживать тебя

Бывший капитан Ливерпуля отреагировал на уход в конце сезона защитника клуба

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joe Prior/Visionhaus

Новина українською

Бывший капитан "Ливерпуля" отреагировал на уход в конце сезона защитника клуба.

Джордан Хендерсон прокомментировал пост с видео Трента Александера-Арнольда. Бывший капитан поблагодарил защитника за игру и пожелал удачи в дальнейшей карьере.

"Какое путешествие! Спасибо за все! Все знают, что для тебя значит клуб и твое наследие будет жить вечно. Скаузер в нашей команде!! Удачи в следующей главе! Мы все будем поддерживать тебя", - написал Хендерсон.

Английский полузащитник сыграл с Трентом в "Ливерпуле" 218 матчей и забил два гола с его передач.

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Напомним, что Трент принял решение покинуть "Ливерпуль" в конце сезона.

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Источник:
Instagtram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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