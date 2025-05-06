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Манчестер Сити нацелился на трансфер звезды лондонского клуба
Замена для легенды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Де Брюйне покинет "Манчестер Сити" в конце сезона, и руководство клуба уже работает над его заменой. В этом контексте одним из главных кандидатов стал 26-летний полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
Его умение играть между линиями, дриблинг один в один и тактическая зрелость вызвали интерес у ряда топовых английских клубов. В "Сити" высоко оценивают его креативность, универсальность и готовность к интенсивному стилю игры Гвардиолы. Кроме того, адаптация к Премьер-лиге уже позади – это большой плюс в попытке постепенно заменить легенду клуба Де Брюйне без потери атакующего качества.
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"Кристал Пэлас" не собирается отпускать свою звезду дешево – лондонцы хотят как минимум 80 миллионов евро. Впрочем, эта сумма не пугает "Сити", если сам футболист даст согласие на трансфер. Сам Эзе пока публично не комментирует интерес к себе, но понимает, что переход в клуб калибра "Манчестер Сити" может кардинально изменить его карьеру.
Добавим, что в этом сезоне на счету Эзе 10 голов и 11 ассистов в 39 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.
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