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Манчестер Сити нацелился на трансфер звезды лондонского клуба

Англия

Замена для легенды

Манчестер Сити нацелился на трансфер звезды лондонского клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Кевин Де Брюйне покинет "Манчестер Сити" в конце сезона, и руководство клуба уже работает над его заменой. В этом контексте одним из главных кандидатов стал 26-летний полузащитник "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Его умение играть между линиями, дриблинг один в один и тактическая зрелость вызвали интерес у ряда топовых английских клубов. В "Сити" высоко оценивают его креативность, универсальность и готовность к интенсивному стилю игры Гвардиолы. Кроме того, адаптация к Премьер-лиге уже позади – это большой плюс в попытке постепенно заменить легенду клуба Де Брюйне без потери атакующего качества.

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"Кристал Пэлас" не собирается отпускать свою звезду дешево – лондонцы хотят как минимум 80 миллионов евро. Впрочем, эта сумма не пугает "Сити", если сам футболист даст согласие на трансфер. Сам Эзе пока публично не комментирует интерес к себе, но понимает, что переход в клуб калибра "Манчестер Сити" может кардинально изменить его карьеру.

Добавим, что в этом сезоне на счету Эзе 10 голов и 11 ассистов в 39 матчах за "Кристал Пэлас" во всех турнирах.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Эберечи Эзе
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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