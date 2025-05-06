Эвертон может рассмотреть возвращение своего звездного игрока

"Эвертон" готов рассмотреть вариант с возвращением одного из самых успешных своих воспитанников – Джона Стоунза, чья дальнейшая карьера в "Манчестер Сити" принесла ему шесть титулов АПЛ, Лигу чемпионов и статус одного из лучших защитников мира.

Но сейчас Стоунз потерял статус основного игрока в "Сити", частично из-за травм, и может покинуть клуб этим летом на фоне запланированных кадровых изменений. По информации TBR Football, к англичанину проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии, а также "Вест Хэм" и "Эвертон", который готов воспользоваться шансом.

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Однако серьезным сдерживающим фактором являются проблемы с травмами. Тем не менее, если Стоунз появится на рынке как свободный агент, "Эвертон", по словам инсайдера Грэма Бэйли, будет открыт к возвращению игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету Стоунза 3 гола и 2 ассиста в 20 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.