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Защитник Арсенала рассказал, почему решил перейти в лондонский клуб
Всегда мечтал об этом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Играть за "Арсенал" – это амбиция тысяч юных футболистов по всему миру, и Юрриен Тимбер воплотил эту мечту, присоединившись к клубу в 2023 году.
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Несмотря на то, что почти весь прошлый сезон нидерландский защитник пропустил из-за травмы, в этом году он вернулся на поле с новыми силами. В недавнем интервью Тимбер вспомнил особые эмоции от подписания контракта с клубом, за который мечтал играть с детства.
"Играть за "Арсенал" всегда было моей мечтой. Заметно, что здесь действительно строят что-то особенное, поэтому когда они обратились ко мне, я почувствовал в сердце: "Да, это мой клуб и я хочу играть за него". Во время первых переговоров было понятно величие клуба. Тем летом, если не ошибаюсь, они подписали еще Деклана Райса, Кая Гаверца и Давида Раю. Они делали серьезный шаг, и я очень хотел стать частью этого.
Мой старший брат был фанатом "Арсенала", мама тоже, так что ты будто перенимаешь это от них. Мы всегда смотрели матчи "Арсенала" дома, когда были маленькими, и со временем ты сам становишься фанатом команды. Мне всегда нравился стиль и атмосфера клуба. Именно из такого рождается определенная любовь", – сказал Тимбер.
Добавим, что в этом сезоне на счету защитника 2 гола и 4 ассиста в 47 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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