Легендарный нападающий "Манчестер Сити" рассказал о влиянии его отца при игре в футбол.

Серхио Агуэро в документальном фильме заявил, что к нему отец относился со всей строгостью.

"Люди уже знали историю футбола; я хотел рассказать им о том, как я жил, о своём личном пути, о том, на что я был готов ради этого. Очень важно, чтобы рядом были люди. В моём случае — мой отец. Он был, скажем так, очень строгим", - заявил экс-футболист.

По словам Агуэро, его отец никогда не был доволен и никогда не говорил, что он хорошо играет. У аргентинского футболиста была решимость — отчаяние — победить.

Но когда пришлось вынужденно завершить карьеру из-за проблем с сердцем, отец игрока позвонил и сказал, что никогда не видел лучшего футболиста.

"Ты дождался, пока я уйду на пенсию, чтобы сказать мне это?!" — ответил Агуэро. "Я был одновременно рад и расстроен, — говорит он. — Наконец-то он сказал что-то хорошее", - заявил игрок.

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Серхио Агуэро сыграл 786 матчей и забил 427 голов.