Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легендарный нападающий Манчестер Сити рассказал о влиянии его отца при игре в футбол
Всё случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный нападающий "Манчестер Сити" рассказал о влиянии его отца при игре в футбол.
Серхио Агуэро в документальном фильме заявил, что к нему отец относился со всей строгостью.
"Люди уже знали историю футбола; я хотел рассказать им о том, как я жил, о своём личном пути, о том, на что я был готов ради этого.
Очень важно, чтобы рядом были люди. В моём случае — мой отец. Он был, скажем так, очень строгим", - заявил экс-футболист.
По словам Агуэро, его отец никогда не был доволен и никогда не говорил, что он хорошо играет. У аргентинского футболиста была решимость — отчаяние — победить.
Но когда пришлось вынужденно завершить карьеру из-за проблем с сердцем, отец игрока позвонил и сказал, что никогда не видел лучшего футболиста.
"Ты дождался, пока я уйду на пенсию, чтобы сказать мне это?!" — ответил Агуэро. "Я был одновременно рад и расстроен, — говорит он. — Наконец-то он сказал что-то хорошее", - заявил игрок.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Серхио Агуэро сыграл 786 матчей и забил 427 голов.
Популярное сейчас
- Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги
- СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- Гвардиола: После завершения контракта с Манчестер Сити я остановлюсь
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Футболиста МЮ заметили с австралийской моделью, которую ранее связывали с Мбаппе