Астон Вилла недовольна изменением даты матча АПЛ - известна причина

Руководство и футболисты "Астон Виллы" выразили свое недовольство решением Премьер-лиги перенести их домашний матч против "Тоттенхэма" с 18 на 16 мая, чтобы дать "шпорам" больше времени для подготовки к возможному участию в финале Лиги Европы.

Директор футбольных операций "Виллы" Дамиан Видагани публично заявил о "явном предубеждении" в отношении их клуба в этом решении.

Видагани надеется, что этот случай будет учтен в будущем, если "Астон Вилле" понадобится помощь с планированием матчей.

Добавим, что стартовый свисток матча "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" прозвучит в 21:30 по киевскому времени.