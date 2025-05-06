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Ньюкасл нацелился на защитника Кристал Пэлас

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Гехи может сменить клубную прописку

Ньюкасл нацелился на защитника Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гэхи попал в сферу интересов "Ньюкасла".

"Сороки" рассматривают возможность усиления своей оборонительной линии 24-летним англичанином. Контракт Хехи с "Кристал Пэлас" завершается следующим летом, что может побудить клуб к продаже игрока в это межсезонье, чтобы избежать его бесплатной потери.

Марк в текущем сезоне забил три гола и отдал два ассиста в 42 матчах за "Кристал Пэлас".

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Ньюкасл Марк Гехи Кристал Пэлас
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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