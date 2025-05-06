Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл нацелился на защитника Кристал Пэлас
Гехи может сменить клубную прописку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гэхи попал в сферу интересов "Ньюкасла".
"Сороки" рассматривают возможность усиления своей оборонительной линии 24-летним англичанином. Контракт Хехи с "Кристал Пэлас" завершается следующим летом, что может побудить клуб к продаже игрока в это межсезонье, чтобы избежать его бесплатной потери.
Марк в текущем сезоне забил три гола и отдал два ассиста в 42 матчах за "Кристал Пэлас".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Интер - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- СМИ: Одна из самых титулованных сборных мира согласилась сыграть спарринг с Россией
- "Не понимаю, что руководство хочет видеть от этой команды". Украинский тренер рассказал о разочаровании 27-го тура УПЛ и не только
- Гвардиола: После завершения контракта с Манчестер Сити я остановлюсь
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000