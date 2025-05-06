Они пережили боль, которая сделала их еще сильнее. Лидс – первый новичок АПЛ

По итогам 46-ти туров Чемпионшипа "Лидс" влетел в АПЛ. Новичком элиты назвать клуб нельзя. Во-первых, "белые павлины" имеют три чемпионских титула Первого дивизиона Футбольной лиги (1968/1969, 1973/1974,1991/1992). Во-вторых, в наше время "Лидсу" понадобилось два сезона на штурм Чемпионшипа, чтобы вернуться в элиту. Как это было?

"Белые павлины" запомнили урок и вернулись еще более сильными

"Лидс" мог оказаться в АПЛ еще в сезоне 2023/2024. Перед финалом плей-офф, который состоялся 26 мая 2024 года, руководство клуба да и сами футболисты не могли представить, что на "Уэмбли" будут слезы вместо шампанского. "Лидс" набрал по ходу сезона 90 очков и должен был сразиться с "Саутгемптоном", у которого в копилке было 87 баллов. За несколько дней до матча "Лидс" забронировал центральную площадку в центре родного города для празднования победы вместе с болельщиками. Но единственный гол нападающего "Саутгемптона" Адама Армстронга на 24-й минуте разбил все мечты. Статистика говорила в пользу "Лидса", но если не забиваешь ты – забивают тебе.

После финального свистка Даниэль Фарке (главный тренер "белых павлинов") вышел на поле утешать своих игроков. Каждый футболист подходил к Даниэлю и прятал слезы на плече тренера. Еще на "Уэмбли" Фарке решил не отменять вечеринку, запланированную заранее. Он понимал, если футболисты продолжат плакать в одиночку, следующий сезон будет провальным. Подводя неутешительный итог, Фарке больше уделял внимание позитивным моментам, настраивая команду на следующий сезон. В конце тренер сказал: "Отдыхайте и возвращайтесь с готовностью вести следующий штурм".

Пока Фарке и футболисты подводили итоги сезона, желтая пресса уже искала кандидата на место главного тренера. Однако руководство клуба приняло решение продолжить сотрудничество с немецким специалистом. Возможно, повлияла память о том, что Фарке удавалось дважды выводить "Норвич" в АПЛ (по итогам сезонов 2018/2019 и 2020/2021). А возможно потому, что в самый ответственный момент Фарке дал всем понять, что, несмотря на неудачу на "Уэмбли", готов бороться и выводить команду на более высокий уровень в первые же минуты после проигрыша. Как бы там не было, Фарке тоже отправился в отпуск с мыслями о перестройке команды и подготовке к следующему сезону.

Первый шаг в перестройке команды от Фарке – новый вожак стаи. Капитанскую повязку тренер отдал Итану Ампаду. В лице защитника Фарке видел игрока, который в любой ситуации будет его опорой и помощником как в раздевалке, так и на поле. Именно Итан сказал первые слова после поражения от "Саутгемптона", которые не дали упасть духом всей команде: "Мы должны запомнить эту боль и вернуться еще сильнее".

Первый же поступок Итана в роли капитана поразил Фарке и руководство клуба. Перед стартом сезона несколько лидеров команды обычно приходят в кабинет президента клуба для того, чтобы обсудить вопрос распределения бонусов между игроками. Как правило, больше получают те, кто регулярно играет и приносит больше пользы. Однако, Итан предложил другой вариант. Бонусы распределять поровну между всеми игроками команды не в зависимости от количества сыгранных минут. Такой подход, по мнению Итана, должен дать понять резервистам, особенно молодым игрокам, что каждый выход на поле, пусть даже на 10 минут очень важен для команды. Через несколько месяцев руководство клуба отметило, что атмосфера на тренировках и в раздевалке стала гораздо позитивней.

Со временем Итан стал тихим лидером, влияющим на футбол команды и ее жизнь за пределами поля.

Трансферы попали в точку

Летом 2024 года "Лидс" потерял одного из главных героев сезона 2023/2024 – Арчи Грея. Продажа молодого таланта принесла как прибыль в размере 30 млн евро, так и разочарование. Арчи был одним из ключевых футболистов команды. Кроме Арчи покинули команду Марко Роко, Диего Льоренте, Глен Камара, Жоржиньо Рюттер, Крисенсио Саммервилл, Джек Харрисон и многие другие.

Главным требованием Фарке к новичкам выглядело следующим образом – характер бойца, трудолюбие и физические данные гладиатора. Одним словом, игроки, которые способны выдержать весь сезон и вывести клуб в АПЛ. Большинство летних приобретений "Лидса" оправдали себя. Ларжи Рамазани, Айзек Шмидт, Ао Танаки, Манор Соломон – все они пришли побеждать и в итоге вывели команду в АПЛ.

Кого мы увидим в сезоне 2025/2026

Конечно, говорить наверняка о том, кто из футболистов останется, а кто уйдет нет смысла. Впереди трансферное окно, которое может принести много сюрпризов. То, что "Лидс" будет чистить состав и покупать новых игроков, можно сказать с уверенностью. Но предположения, кто останется в составе и вступит в нелегкий сезон, все-таки есть.

Джо Родон

Безоговорочный лидер команды, скорее всего, продолжит сотрудничество с "Лидсом". Центральный защитник отлично справлялся со своими обязанностями в Чемпионшипе. Опыт выступлений в АПЛ есть ("Тоттенхэм"). Поэтому, "Лидс" будет всеми силами стараться удержать футболиста в составе. Контракт Родона с клубом рассчитан до 2028 года.

Паскаль Стрейк

Нидерландский защитник обладает одним из главных качеств, которые требуются в АПЛ – умение играть на втором этаже. Во время стандартов Паскаль всегда в штрафной соперника. Несмотря на большое количество травм, Паскаль провел 35 матчей и забил пять голов. Маловероятно, что "Лидс" будет стремиться продать 25-летнего защитника.

Джейдон Богл

Правый защитник в нынешнем сезоне расцвел. В сезоне 2024/2025 Богл побил свой рекорд по количеству сыгранных матчей и забитых мячей – 44 матча, шесть голов. У Джейдона есть опыт выступлений в АПЛ ("Шеффилд Юнайтед"). Вероятно, клуб не готов будет попрощаться с защитником, а сам футболист не захочет покидать команду, в которой есть шанс регулярно выходить на поле.

Хуниор Фирпо

28-летний Фирпо – еще один игрок, который превзошел предыдущие свои достижения. Кроме того, что в нынешнем сезоне он сыграл больше всего матчей, так еще и смог забить четыре гола и отдать десять ассистов, чего раньше не случалось. Возможно, причина скрыта в том, что "Лидс" в нынешнем сезоне не очень часто оборонялся. В основном атаковал. У Фирпо было не так много работы, которой прибавится в АПЛ. Конечно, есть вероятность, что Фирпо отправиться в аренду.

Итан Ампаду

Несмотря на то, что на Итана могут претендовать некоторые клубы АПЛ, валлиец не покинет "Лидс" и Даниэля Фарке. 24-летний защитник останется капитаном "Лидса" и продолжит вдохновлять команду на штурм АПЛ.

Ао Танака

26-летний японец, как и предыдущие игроки, побил свой рекорд по сыгранным матчам за сезон – 43 матча, пять голов. Танака не всегда показывает чудеса скорости, что может быть проблемой в АПЛ. Однако, пока нет предпосылок, что Фарке хочет расстаться с полузащитником. Здесь как раз играет важную роль мотивация игрока, выносливость и трудолюбие – качества, которые тренер очень ценит.

Илия Груев

Болгарский футболист не всегда появляется на поле. Однако резервист, выходя на поле показывает, что он умеет обороняться, любит бороться за мяч, редко проигрывает, правильно выбирает позицию и умеет отдать хорошую передачу вперед. Футболисты оборонительного плана будут необходимы "Лидсу" в АПЛ.

Даниэль Джеймс

27-летний вингер с приходом Фарке показывает чудеса прогресса. Если до сотрудничества с немецким тренером у Даниэля было ноль голов, то сегодня на счету валлийца 25 голов и 16 ассистов (за два сезона). Конечно, АПЛ – это не Чемпионшип. Но как резервный атакующий игрок – Джеймс будет нужен "Лидсу".

Йоэл Пиру

Нидерландский нападающий Пиру выиграл гонку бомбардиров Чемпионшип 2024/2025 – 19 голов. Правда свой рекорд не побил – 22 гола за "Суонси Сити" в сезоне 2021/2022. Не факт, что в АПЛ у нападающего будет приблизительно такая же статистика. Нидерландец начнет сезон в "Лидс", но если голов не будет, зимой, возможно, Фарке расстанется с футболистом. В любом случае, летом клуб будет искать усиление в линию атаки, а соответственно Пиру получит конкурента.

Гарри Грей

16-летний воспитанник "Лидса" пока не имел возможность доказать, что готов ко взрослому футболу. Даниэль Фарке выпустил нападающего на четыре минуты в апреле 2025 года в матче со "Сток Сити", в котором его подопечные вели в счете 6:0. Однако, главный тренер видит в юном игроке большой потенциал и, возможно, будет давать шанс играть в АПЛ. Гарри – младший брат Арчи Грея, который засверкал при Даниэле Фарке и отправился на повышение в "Тоттенхэм". Вообще, братья продолжают футбольную династию. Гарри и Арчи – внуки легендарного Фрэнка Грея, который провел 332 матча за "Лидс" (1972 – 1979, 1981 – 1985). В апреле дедушка Фрэнк имел счастье быть на трибунах и наблюдать за дебютом одного из своих внуков в футболке "Лидса".

Даниэль Фарке

У Даниэля Фарке никогда не было рвения становиться тренером. "Это очень нестабильная работа. Проиграл десять матчей – тебя уволили. А я всегда мечтал иметь постоянную работу", – говорил Даниэль Фарке.

После завершения карьеры игрока (она у него была совсем не выдающаяся – низшие лиги Германии), Даниэль окончил курсы спортивного менеджера и приступил к работе в клубе пятого дивизиона – "Липпштадт". Так случилось, что команда вскоре осталась без тренера и руководство клуба уговорило Даниэля немного поработать тренером. И надо же было такому случиться, что в последних десяти матчах сезона под руководством Фарке "Липпштадт" выиграл девять игр и одну завершил ничьей. Перед стартом следующего сезона все игроки команды умоляли Фарке продолжить их тренировать. Фарке остался. На шесть лет.

За это время "Липпштадт" поднялся в третью лигу. После такого успеха Фарке предложили поработать с молодежной командой "Боруссии". Здесь немецкий специалист тоже имел успех. С последних мест турнирной таблицы команда взлетела вверх. Фарке получил одобрение Томаса Тухеля. Следующий шаг в тренерской карьере Фарке – английский "Норвич", с которым он выигрывал Чемпионшип, но проваливался в АПЛ. Сегодняшний "король Чемпионшипа" (такое прозвище получил Даниэль) имеет все шансы покорить все-таки АПЛ.

Эмоции, смелость и никакого автобуса

В нынешнем сезоне "Лидс" выглядел действительно роскошно. Сильный состав с хорошим резервом давал свободу выбора тренеру. Фарке не требовал от игроков красивого футбола. В каждом матче читалась прагматичность и стремление вырвать три очка, которые приближали "Лидс" к АПЛ. Это не значит, что в футболе "белых павлинов" отсутствует искра. Напротив, каждый матч – шквал эмоций. Вершина этих эмоций – Даниэль Фарке выбегает после финального свистка в матче с "Сандерлендом" на поле и от счастья падает на спину. А ведь было чему так радоваться. Ничья и потеря очков не устраивала "Лидс". Гол на 90+5 минуте Паскаля Стрейка был, однозначно, поводом благодарить зеленый газон и небо за победу.

Вообще Фарке считает, то игроки должны выходить на поле с позитивными эмоциями, улыбкой и желанием играть, как в детстве, а не бояться потерять очки и садиться в глубокую оборону. С любым соперником, даже чемпионом АПЛ.

Свободу, которую дал футболистам Фарке, команда использовала со знанием дела. Смелый футбол, гибкость, 60% владения мячом практически в каждом матче, доминирование на поле, контроль, борьба до последней секунды матча. Схема 4 – 2 – 3 – 1 и ложные фулбеки. Фарке-футболист выступал на позиции нападающего, поэтому Фарке-тренеру есть чему научить игроков атаки. Результат – 95 забитых голов. У "Бернли" (второе место) – 69. Лучшая команда по игре на домашнем стадионе. Одна из сильнейших в Чемпионшипе (сезон 2024/2025). Ситуация похожа на "Ливерпуль". Особенно, учитывая, что "Лидс" выигрывает Чемпионшип в тех же сезонах, когда "Ливерпуль" становится чемпионом АПЛ (2019/2020 и 2024/2025).

В сезоне 2024/2025 "Лидс" провел беспроигрышную серию в 17 матчей (впервые с 1974 года). И это в тот момент, когда болельщики требовали от руководства клуба приобрести усиление во время зимнего трансферного окна. Фарке на такие призывы ответил: "Если команда не покупает новых игроков, значит у нее все хорошо". У "Лидса" действительно было все отлично в прошедшем сезоне. В Чемпионшип.

Посмотрим, как будет в АПЛ. Добро пожаловать в самую сильную лигу мира.