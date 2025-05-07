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Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
Звезда из Бундеслиги
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как Трент Александер-Арнольд объявил, что летом покинет "Ливерпуль", правый фланг обороны "красных" остался без ключевой фигуры. Однако они уже определились с главной целью – Джереми Фримпонг из "Байера".
Нидерландец стал одним из лидеров команды Хаби Алонсо на пути к чемпионству в Бундеслиге и произвел впечатление своим взрывным стилем игры. Атакующий профиль и способность эффективно работать по флангу делают его идеальным вариантом для Арне Слота.
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Ожидается, что "Ливерпуль" подготовит стартовое предложение в размере около 40 миллионов евро. Фримпонг находился в шорт-листе английского клуба и раньше, но интерес к нему существенно возрос после подтверждения ухода Трента.
Добавим, что в этом сезоне на счету Фримпонга 4 гола и 12 ассистов в 47 матчах за "Байер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
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