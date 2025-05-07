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Манчестер Юнайтед хочет подписать бывшего подопечного Рубена Аморима в Спортинге

Англия

Английский топ-клуб планирует обновить защиту команды

Манчестер Юнайтед хочет подписать бывшего подопечного Рубена Аморима в Спортинге

Фото: twitter.com/SportingCP

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"Манчестер Юнайтед" хочет подписать бывшего подопечного Рубена Аморима в "Спортинге".

Как сообщил журналист Экрем Конур, вскоре представители "красных дьяволов", как ожидается, должны провести переговоры с 23-летним центральным защитником Гонсалу Инасиу о его возможном трансфере уже этим летом.

Португалец считается одним из самых талантливых защитников Европы на данный момент. За ним следят и другие европейские клубы, в частности им интересовался "Ливерпуль", "Манчестер Сити", и дортмундская "Боруссия", которые безуспешно пытались подписать его ранее. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

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В текущем сезоне Гонсалу Инасиу провел 39 матчей за "Спортинг" во всех турнирах, в которых ему удалось отличиться 6 голами и 3 ассистами.

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Спортинг (Лиссабон) Манчестер Юнайтед Гонсалу Инасиу
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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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