Талантливый защитник Бернли признался, что мечтает выступать за топ-клуб АПЛ

После полугодовой аренды, в ходе которой "Бернли" вылетел из элитного дивизиона, клуб окончательно выкупил 22-летнего центрбека Максима Эстива у "Монпелье" за 12 миллионов евро.

В этом сезоне команда Скотта Паркера завершила чемпионат со 100 очками, уступив "Лидсу" по разнице мячей. В течение 46 матчей "Бернли" пропустил лишь 16 голов – это невероятное достижение, и заслуга Эстива в нем очевидна. В разговоре с журналистами француз поделился планами на будущее.

"Когда я был ребенком, то хотел играть в Премьер-лиге. Я смотрел только ее по телевизору и мечтал выступать за один из клубов топ-6 Англии. Не могу сказать, что есть какой-то конкретный клуб, но это моя цель. Моим любимым игроком в детстве был Гарет Бэйл, когда он еще играл за "Тоттенхэм", ведь тогда я и сам был левым вингером и левым защитником. Если говорить о настоящем, то мне очень нравится Мики ван де Вен из "Тоттенхэма". Он очень быстрый, и мне это импонирует, ведь я тоже имею подобное качество, хотя и медленнее его. Он меня вдохновляет, потому что мы с ним похожего типажа", – сказал Эстив.

Добавим, что в этом сезоне на счету француза 1 гол в 48 матчах за "Бернли" во всех турнирах.