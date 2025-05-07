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Спортдир Арсенала активизировал переговоры по новому контракту для лидера команды

Англия

На фоне интереса "Реала"

Спортдир Арсенала активизировал переговоры по новому контракту для лидера команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, ранее работавший в "Атлетико", хорошо знает, как действует мадридский "Реал". И именно эти тактики он, по данным L'Équipe, увидел в попытках "Лос Бланкос" подписать Вильяма Салиба, ведь "Реал" уже несколько недель ведет переговоры с представителями французского защитника.

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Берта уверен, что мадридцы пытаются "посеять зерно" в голове Салиба и затянуть ситуацию, чтобы в будущем получить его за более низкую цену или вовсе бесплатно летом 2027-го. Именно таким путем "Реал" недавно подписал Килиана Мбаппе, а в ближайшее время ожидается приход Трента Александера-Арнольда. Чтобы избежать такого сценария, Берта еще несколько недель назад начал переговоры о новом соглашении с Салиба, и в последние дни эти контакты значительно активизировались.

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Добавим, что в этом сезоне на счету француза 2 гола в 48 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Андреа Берта Вильям Салиба
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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