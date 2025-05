Уотфорд уволил 12-го тренера с 2019 года. Под раздачу попал экс-хавбек Ман Юнайтед

"Уотфорд" объявил об увольнении Тома Клеверли с должности главного тренера.

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии стал 12-м уволенным наставником "шершней" с сентября 2019-го года.

Ранее за это время с командой работали: Кике Санчес Флорес, Хейден Маллинз, Найджел Пирсон, Владимир Ивич, Хиско Муньос, Клаудио Раньери, Рой Ходжсон, Роб Эдвардс, Славен Билич, Крис Уайлдер и Валерьен Исмаэль.

В турнирной таблице Чемпионшипа "Уотфорд" по окончанию сезона занял 14-е место. При этом в течение кампании "шершни" часто находились возле зоны плей-офф.

