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Уотфорд уволил 12-го тренера с 2019 года. Под раздачу попал экс-хавбек Ман Юнайтед
Не закрепляются специалисты у руля
Getty Images/Global Images Ukraine
"Уотфорд" объявил об увольнении Тома Клеверли с должности главного тренера.
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии стал 12-м уволенным наставником "шершней" с сентября 2019-го года.
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Ранее за это время с командой работали: Кике Санчес Флорес, Хейден Маллинз, Найджел Пирсон, Владимир Ивич, Хиско Муньос, Клаудио Раньери, Рой Ходжсон, Роб Эдвардс, Славен Билич, Крис Уайлдер и Валерьен Исмаэль.
В турнирной таблице Чемпионшипа "Уотфорд" по окончанию сезона занял 14-е место. При этом в течение кампании "шершни" часто находились возле зоны плей-офф.
Watford FC confirms the departure of Tom Cleverley as Head Coach.— Watford Football Club (@WatfordFC) May 6, 2025
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