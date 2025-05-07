Манчестер Юнайтед заинтересовался форвардом Фиорентины

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания нападающего "Фиорентины" Мойзе Кина. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, "красные дьяволы" активно занимаются поисками нового форварда, и 25-летний итальянец попал в их список потенциальных новичков.

В контракте Кина с "Фиорентиной" прописана клаусула о выкупе в размере 50 миллионов евро. Тем не менее, эта опция будет активна лишь в течение ограниченного периода - с 1 по 15 июля.

Мойзе в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.