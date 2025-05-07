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Манчестер Юнайтед заинтересовался форвардом Фиорентины

Англия

Мойзе Кин может сменить клубную прописку

Манчестер Юнайтед заинтересовался форвардом Фиорентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания нападающего "Фиорентины" Мойзе Кина. Об этом сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, "красные дьяволы" активно занимаются поисками нового форварда, и 25-летний итальянец попал в их список потенциальных новичков.

В контракте Кина с "Фиорентиной" прописана клаусула о выкупе в размере 50 миллионов евро. Тем не менее, эта опция будет активна лишь в течение ограниченного периода - с 1 по 15 июля.

Мойзе в текущем сезоне сыграл 41 матч, в которых забил 23 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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