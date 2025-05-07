Лидер Тоттенхэма выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Лидер лондонского "Тоттенхэма" выбыл на несколько месяцев из-за серьезной травмы.

Как сообщает авторитетное издание The Athletic, полузащитник "шпор" Джеймс Мэддисон пропустит почти три месяца из-за травмы колена, которую он получил в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Буде/Глимт" (3:1).

Отмечается, что из-за этого серьезного повреждения он рискует пропустить предсезонную подготовку "Тоттенхэма", которая начнется в первой половине июля этого года. Также 28-летний англичанин теперь не сможет помочь команде в Лиге Европы, пропустив остаток сезона.

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В этом сезоне Джеймс Мэддисон провел 45 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, отметившись 12 голами, а также 11 результативными передачами. Популярный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.