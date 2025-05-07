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Нападающий Ливерпуля рассказал, какой рекорд АПЛ он намерен превзойти

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Нападающий Ливерпуля рассказал, какой рекорд АПЛ он намерен превзойти

фото з відкритих джерел

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Нападающий "Ливерпуля" рассказал, какой рекорд АПЛ он намерен превзойти.

Мохамед Салах в интервью своему бывшему одноклубнику Дэниэлю Старриджу заявил, что намерен повторить или даже превзойти достижение Алана Ширера по количеству результативных действий в сезоне.

"Да, количество результативных действий (за сезон), это точно. Определённо, надеюсь, что скоро побью этот рекорд, потому что я знаю, что побил рекорд за 38 матчей.

Теперь я думаю, что мне осталось забить один гол или отдать одну результативную передачу. Я считаю. Это то, что подталкивает меня вперёд, заставляет продолжать и усердно работать", - заметил Салах.

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Сейчас у египетского нападающего 46 голевых действий в АПЛ (28 голов и 18 голевых передач) в нынешнем сезоне. У Алана Ширера 47 голевых действий, но за 42 матча.

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Алан Ширер Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool Echo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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