Нападающий "Ливерпуля" рассказал, какой рекорд АПЛ он намерен превзойти.

Мохамед Салах в интервью своему бывшему одноклубнику Дэниэлю Старриджу заявил, что намерен повторить или даже превзойти достижение Алана Ширера по количеству результативных действий в сезоне.

"Да, количество результативных действий (за сезон), это точно. Определённо, надеюсь, что скоро побью этот рекорд, потому что я знаю, что побил рекорд за 38 матчей. Теперь я думаю, что мне осталось забить один гол или отдать одну результативную передачу. Я считаю. Это то, что подталкивает меня вперёд, заставляет продолжать и усердно работать", - заметил Салах.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Сейчас у египетского нападающего 46 голевых действий в АПЛ (28 голов и 18 голевых передач) в нынешнем сезоне. У Алана Ширера 47 голевых действий, но за 42 матча.