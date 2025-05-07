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Тренер Челси прокомментировал слухи о том, что клуб готовит новый контракт для лидера команды
По мнению наставника "синих", этот футболист является примером для одноклубников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о Мойзесесе Кайседо и его новом контракте с клубом.
"Мойзес демонстрирует отличный уровень игры с первого дня в этом клубе. Он прекрасно работает и всегда выкладывается на полную. Также он является примером для всех молодых одноклубников, несмотря на свой юный возраст.
Честно говоря, мне ничего неизвестно о его новом контракте с клубом. Сейчас вообще не время думать об этом. Мы сфокусированы на удачном завершении текущего сезона", — сказал 45-летний итальянский специалист.
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Напомним, что недавно 23-летний эквадорец был признан лучшим игроком сезона 2024/25 в "Челси".
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