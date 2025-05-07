Тренер Челси прокомментировал слухи о том, что клуб готовит новый контракт для лидера команды

Тренер "Челси" Энцо Мареска высказался о Мойзесесе Кайседо и его новом контракте с клубом.

"Мойзес демонстрирует отличный уровень игры с первого дня в этом клубе. Он прекрасно работает и всегда выкладывается на полную. Также он является примером для всех молодых одноклубников, несмотря на свой юный возраст.

Честно говоря, мне ничего неизвестно о его новом контракте с клубом. Сейчас вообще не время думать об этом. Мы сфокусированы на удачном завершении текущего сезона", — сказал 45-летний итальянский специалист.