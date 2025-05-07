Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клубы АПЛ и Серии А интересуются талантливым вингером ПСЖ
Он проводит неплохой сезон во Франции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые топ-клубы из АПЛ и Серии А интересуются талантливым вингером французского "Пари Сен-Жермен".
Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, 24-летний кореец Ли Кан Ин обратил на себя внимание сразу нескольких неназванных команд из чемпионата Италии и Английской Премьер-лиги, которые внимательно следят за ним.
Напомним, что он присоединился к "ПСЖ" в июле 2023 года из "Мальорки" за 22 миллиона евро. Действующий контракт корейца с парижанами рассчитан до конца июня 2028 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Ли Кан Ин отметился 6 голами и 6 ассистами в 29 матчах чемпионата Франции за "ПСЖ". Популярный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Индзаги: Прежде всего хочу поздравить Барселону
- Интер в финале Лиги чемпионов, интерес к Ванату по АПЛ, еще один украинец в Жироне, очередной претендент на Лунина. Главные новости за 6 мая
- Французский гранд нацелен на летний трансфер Ильи Забарного
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет