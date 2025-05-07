Клубы АПЛ и Серии А интересуются талантливым вингером ПСЖ

Некоторые топ-клубы из АПЛ и Серии А интересуются талантливым вингером французского "Пари Сен-Жермен".

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Экрема Конура, 24-летний кореец Ли Кан Ин обратил на себя внимание сразу нескольких неназванных команд из чемпионата Италии и Английской Премьер-лиги, которые внимательно следят за ним.

Напомним, что он присоединился к "ПСЖ" в июле 2023 года из "Мальорки" за 22 миллиона евро. Действующий контракт корейца с парижанами рассчитан до конца июня 2028 года.

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В этом сезоне Ли Кан Ин отметился 6 голами и 6 ассистами в 29 матчах чемпионата Франции за "ПСЖ". Популярный сайт Transfermarkt оценил его стоимость в 30 миллионов евро.