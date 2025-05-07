Тодд Боэли рассказал о планах Челси по строительству нового стадиона

Совладелец лондонского "Челси" Тодд Боэли рассказал о планах клуба по строительству нового стадиона.

"Пока любые наши планы будут реализованы, пройдут годы. Когда мы покупали клуб, то сразу понимали, что у нас есть 15 или 20 лет, чтобы реализовать проект со строительством нового стадиона. Это очень сложно реализовать в Лондоне, потому что здесь есть много людей, которые могут влиять на наши планы. Для нас важно мнение "Челси" и то, что будет лучшим для клуба. Все мы понимаем, что наш клуб хочет иметь стадион, который будет отражать размер и клуба, и наших долгосрочных амбиций".