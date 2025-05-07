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Тодд Боэли рассказал о планах Челси по строительству нового стадиона

Англия

Все очень и очень сложно

Тодд Боэли рассказал о планах Челси по строительству нового стадиона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Совладелец лондонского "Челси" Тодд Боэли рассказал о планах клуба по строительству нового стадиона.

"Пока любые наши планы будут реализованы, пройдут годы. Когда мы покупали клуб, то сразу понимали, что у нас есть 15 или 20 лет, чтобы реализовать проект со строительством нового стадиона. Это очень сложно реализовать в Лондоне, потому что здесь есть много людей, которые могут влиять на наши планы. Для нас важно мнение "Челси" и то, что будет лучшим для клуба. Все мы понимаем, что наш клуб хочет иметь стадион, который будет отражать размер и клуба, и наших долгосрочных амбиций".

Отмечается, что "Челси" планирует переехать на новый стадион не ранее 2042 года.

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На данный момент "синие" играют домашние матчи на стадионе "Стэмфорд Бридж", вмещающем 41 341 зрителя.

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Челси (Лондон) Стэмфорд Бридж Тодд Боэли
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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