Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тодд Боэли рассказал о планах Челси по строительству нового стадиона
Все очень и очень сложно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Совладелец лондонского "Челси" Тодд Боэли рассказал о планах клуба по строительству нового стадиона.
"Пока любые наши планы будут реализованы, пройдут годы. Когда мы покупали клуб, то сразу понимали, что у нас есть 15 или 20 лет, чтобы реализовать проект со строительством нового стадиона. Это очень сложно реализовать в Лондоне, потому что здесь есть много людей, которые могут влиять на наши планы. Для нас важно мнение "Челси" и то, что будет лучшим для клуба. Все мы понимаем, что наш клуб хочет иметь стадион, который будет отражать размер и клуба, и наших долгосрочных амбиций".
Отмечается, что "Челси" планирует переехать на новый стадион не ранее 2042 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
На данный момент "синие" играют домашние матчи на стадионе "Стэмфорд Бридж", вмещающем 41 341 зрителя.
Популярное сейчас
- Магучих в Катаре встретилась с легенарным прыгуном в высоту. Фото
- Перенес операцию. Хавбек сборной Украины досрочно завершил сезон
- Ливерпуль выбрал идеальную замену для своего лидера
- Френк Лэмпард об победе в последнем матче Чемпионшипа: Мы очень рады, что добрались до этого места
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет