Гарначо высказался о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо развеял слухи о возможном переходе в другой клуб.

"У меня контракт в "МЮ" до июня 2028 года, поэтому я счастлив здесь", - сказал футболист. "Если мы выиграем Лигу Европы, то попадем в Лигу чемпионов и встретим следующий сезон с другим менталитетом и по-другому".