  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гарначо высказался о своем будущем в Манчестер Юнайтед

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарначо высказался о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Англия

Я счастлив в МЮ (с)

Гарначо высказался о своем будущем в Манчестер Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо развеял слухи о возможном переходе в другой клуб.

"У меня контракт в "МЮ" до июня 2028 года, поэтому я счастлив здесь", - сказал футболист. "Если мы выиграем Лигу Европы, то попадем в Лигу чемпионов и встретим следующий сезон с другим менталитетом и по-другому".

Напомним, что ответный матч полуфинала ЛЕ "МЮ" - "Атлетик Бильбао" стартует 8 мая в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеГарначо - о матче против Атлетика в Лиге Европы: Мы не должны оглядываться на счет первой игры
По теме
yellow-arrow
"Этот сезон был худшим за 40 лет". Аморим признал, что даже победа в ЛЕ не спасет МЮ
yellow-arrow
Алиссон провел лучший матч в своей карьере. Нападающий Ливерпуля вспомнил противостояние против ПСЖ в Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед определился с судьбой своего звездного нападающего в клубе
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости