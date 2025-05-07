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Гарначо высказался о своем будущем в Манчестер Юнайтед
Я счастлив в МЮ (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо развеял слухи о возможном переходе в другой клуб.
"У меня контракт в "МЮ" до июня 2028 года, поэтому я счастлив здесь", - сказал футболист. "Если мы выиграем Лигу Европы, то попадем в Лигу чемпионов и встретим следующий сезон с другим менталитетом и по-другому".
Напомним, что ответный матч полуфинала ЛЕ "МЮ" - "Атлетик Бильбао" стартует 8 мая в 22:00 по Киеву.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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