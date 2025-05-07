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Манчестер Юнайтед определился с судьбой своего звездного нападающего в клубе
Бразилец будет искать новую команду этим летом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим своего звездного нападающего в клубе.
Согласно информации от источников издания Football Insider, руководство "красных дьяволов" не видит 25-летнего Антони в своей команде, поэтому бразильцу придется искать новый клуб уже этим летом. Сейчас Антони играет за "Бетис" на правах аренды до конца сезона, но андалуйсийский клуб хочет оставить вингера в клубе и уже работает над данной сделкой.
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Напомним, что Антони перешел в "Бетис" на правах аренды в январе 2025 года. За это время он забил 7 голов и отдал 4 ассиста в 20 матчах за клуб во всех турнирах. На сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.
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