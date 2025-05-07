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"Этот сезон был худшим за 40 лет". Аморим признал, что даже победа в ЛЕ не спасет МЮ

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

"Этот сезон был худшим за 40 лет". Аморим признал, что даже победа в ЛЕ не спасет МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне второго матча полуфинала Лиги Европы УЕФА против "Атлетик Бильбао", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал неожиданное заявление, назвав текущий сезон для команды провальным.

"Я все еще считаю, что этот сезон был худшим за последние 40 лет. Мы можем стать худшей командой в истории Премьер-лиги, выиграв Лигу Европы, но это ничего не изменит. Этот сезон стал огромным разочарованием. Ничто этого не изменит", - сказал Аморим.

Напомним, что ответный матч полуфинала ЛЕ "МЮ" - "Атлетик Бильбао" стартует 8 мая в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеАморим - о матче против Атлетика: Один гол может изменить все. Мы готовы бороться за победу
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Атлетик (Бильбао) Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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