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"Этот сезон был худшим за 40 лет". Аморим признал, что даже победа в ЛЕ не спасет МЮ
Специалист выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне второго матча полуфинала Лиги Европы УЕФА против "Атлетик Бильбао", главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал неожиданное заявление, назвав текущий сезон для команды провальным.
"Я все еще считаю, что этот сезон был худшим за последние 40 лет. Мы можем стать худшей командой в истории Премьер-лиги, выиграв Лигу Европы, но это ничего не изменит. Этот сезон стал огромным разочарованием. Ничто этого не изменит", - сказал Аморим.
Напомним, что ответный матч полуфинала ЛЕ "МЮ" - "Атлетик Бильбао" стартует 8 мая в 22:00 по Киеву.
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