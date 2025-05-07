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Опередил график. Защитник Манчестер Сити приступил к тренировкам с основной командой
Хорошие новости для команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" приступил к тренировкам с основной командой после восстановления от травмы.
Сообщается, что Натаниэль Аке с опережением графика вернулся к занятиям. По информации TransferMarkt, возвращение игрока ожидалось 25 мая.
Из-за травмы, в данный момент, защитник пропустил 11 игр.
Последний раз португальский футболист появлялся на поле 1 марта в матче 1/8 финала Кубка Англии против "Плимута" и отыграл 45 минут. Из-за травмы во втором тайме вышел Рубен Диаш.
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В этом сезоне Аке сыграл 36 матчей за "горожан". Результативными действиями не отмечался.
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