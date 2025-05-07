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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о будущем капитана команды

Англия

Фернандеш не покинет МЮ

Тренер Манчестер Юнайтед высказался о будущем капитана команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что клуб не намерен расставаться со своим полузащитником Бруну Фернандешем.

"Он лидер, капитан. Естественно, что клубы хотят приобрести Бруно..., но мы хотим оставить его в "Ман Юнайтед". Он один из лучших игроков мира", - сказал специалист.

Добавим, что у Фернандеша контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2027 года. Хавбек в текущем сезоне за "МЮ" сыграл 52 матча, в которых забил 19 голов и отдал 18 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Рубен Аморим
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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