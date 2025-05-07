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Тренер Манчестер Юнайтед высказался о будущем капитана команды
Фернандеш не покинет МЮ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что клуб не намерен расставаться со своим полузащитником Бруну Фернандешем.
"Он лидер, капитан. Естественно, что клубы хотят приобрести Бруно..., но мы хотим оставить его в "Ман Юнайтед". Он один из лучших игроков мира", - сказал специалист.
Добавим, что у Фернандеша контракт с "красными дьяволами" рассчитан до 30 июня 2027 года. Хавбек в текущем сезоне за "МЮ" сыграл 52 матча, в которых забил 19 голов и отдал 18 ассистов.
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