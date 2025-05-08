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Гранд АПЛ нацелился на трансфер главной звезды Милана
Может вскоре сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Челси" начал неформальные контакты со звездой "Милана" Рафаэлем Леау, чтобы изучить возможность его трансфера во время следующего летнего трансферного окна.
Несмотря на то, что его выступления в этом сезоне местами вызвали критику из-за потери концентрации, талант Леау – неоспорим, хотя на "Сан-Сиро" есть определенное разочарование из-за недостатка стабильности и вовлеченности в решающие моменты сезона.
Со стороны игрока пока не поступало четких сигналов о желании покинуть "Милан". Впрочем, неопределенность вокруг клуба – в частности смена спортивного директора – может создать окно возможностей для клубов, которые стремятся его переманить, и "Челси" видит в Леау усиление самого высокого уровня для своего нового проекта.
Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 12 голов и 13 ассистов в 48 матчах за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.
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