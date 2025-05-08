  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гранд АПЛ нацелился на трансфер главной звезды Милана 

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гранд АПЛ нацелился на трансфер главной звезды Милана 

Англия

Может вскоре сменить команду

Гранд АПЛ нацелился на трансфер главной звезды Милана 

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Челси" начал неформальные контакты со звездой "Милана" Рафаэлем Леау, чтобы изучить возможность его трансфера во время следующего летнего трансферного окна.

Несмотря на то, что его выступления в этом сезоне местами вызвали критику из-за потери концентрации, талант Леау – неоспорим, хотя на "Сан-Сиро" есть определенное разочарование из-за недостатка стабильности и вовлеченности в решающие моменты сезона.

Читайте такжеПрезидент Барселоны мечтает о трансфере звезды Милана

Со стороны игрока пока не поступало четких сигналов о желании покинуть "Милан". Впрочем, неопределенность вокруг клуба – в частности смена спортивного директора – может создать окно возможностей для клубов, которые стремятся его переманить, и "Челси" видит в Леау усиление самого высокого уровня для своего нового проекта.

Добавим, что в этом сезоне на счету португальца 12 голов и 13 ассистов в 48 матчах за "Милан" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Арсенала высказался после поражения от ПСЖ
yellow-arrow
Капитан Арсенала прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов
yellow-arrow
Микель Артета рассказал, какие эмоции были в раздевалке Арсенала после вылета из ЛЧ
Челси (Лондон) Милан Рафаэль Леау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости