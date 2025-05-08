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Звездный нападающий Ливерпуля может покинуть клуб
Его будущее в команде остается под вопросом
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Ливерпуля" может покинуть клуб летом.
Как сообщил популярный журналист Николо Скира, 28-летний Луис Диас в ближайшее трансферное окно может покинуть "Ливерпуль". Его будущее в мерсисайдском клуб остается неопределенным несмотря на то, что текущий контракт игрока с "красными" действует до конца июня 2027 года. В январе 2022 года "Ливерпуль" заплатил "Порту" за Диаса 54 миллиона евро.
Напомним, что ранее появлялась информация о том, что колумбийским вингером интересуется "Аль-Наср".
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В этом сезоне Луис Диас забил 16 голов и отдал 8 ассистов в 47 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 85 миллионов евро.
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