"Он обречен на успех". Спортдир Борнмута высказался о перспективном защитнике команды

Спортивный директор "Борнмута" Тьягу Пинту высказался о перспективах Дина Хейсена и его переезде в Англию.

"Как по мне, он входит в пятерку лучших центральных защитников мира, а уже через два года он обязательно станет лучшим. Ощущения после его подписания были похожими на то, когда ты выигрываешь в лотерее. У него просто невероятный менталитет, удивительная уверенность в себе. Кроме того, он очень умный, говорит на пяти языках и имеет прекрасное окружение, которое его поддерживает. Он обречен на успех. Все знают, что он будет лучшим в мире".