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"Он обречен на успех". Спортдир Борнмута высказался о перспективном защитнике команды
Специалист считает, что он может стать лучшим игроком в мире на своей позиции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Борнмута" Тьягу Пинту высказался о перспективах Дина Хейсена и его переезде в Англию.
"Как по мне, он входит в пятерку лучших центральных защитников мира, а уже через два года он обязательно станет лучшим. Ощущения после его подписания были похожими на то, когда ты выигрываешь в лотерее. У него просто невероятный менталитет, удивительная уверенность в себе. Кроме того, он очень умный, говорит на пяти языках и имеет прекрасное окружение, которое его поддерживает. Он обречен на успех. Все знают, что он будет лучшим в мире".
Напомним, что прошлым летом "Борнмут" подписал Дина Хейсена из "Ювентуса" за 15,2 млн евро.
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В этом сезоне 20-летний испанец провел 33 матча на клубном уровне, отметившись 3 голами и одной результативной передачей. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 млн евро.
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