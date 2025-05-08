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Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в звезде Интера

Англия

Усиление обороны

Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в звезде Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Fichajes, "Ман Юнайтед" продолжает активно мониторить европейский рынок в поисках усиления защиты, и одним из главных претендентов на трансфер в последние недели стал Янн Биссек. Молодой центральный защитник "Интера" привлек внимание руководства "Юнайтед", которое считает, что его игровой профиль идеально подходит к планам по обновлению обороны на следующий сезон.

24-летний немец сумел закрепиться в составе "нерадзурри", где хватает опытных футболистов, и отличается физической мощью, тактической грамотностью и уверенной игрой с мячом. Его выступления не остались незамеченными в АПЛ. В Англии высоко оценивают его потенциал стать лидером защиты уже в ближайшей перспективе – именно в этом остро нуждается "МЮ".

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Спортивное руководство манкунианцев рассматривает возможность сделать официальное предложение, понимая, что "Интер" может согласиться на продажу, если получит привлекательное финансовое предложение. Центральный защитник не скрывает амбиций закрепиться среди элиты мирового футбола и не исключает для себя переезд в английскую Премьер-лигу.

Добавим, что в этом сезоне на счету немца 2 гола и 3 ассиста в 42-х матчах за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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