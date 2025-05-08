Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в звезде Интера
Усиление обороны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Ман Юнайтед" продолжает активно мониторить европейский рынок в поисках усиления защиты, и одним из главных претендентов на трансфер в последние недели стал Янн Биссек. Молодой центральный защитник "Интера" привлек внимание руководства "Юнайтед", которое считает, что его игровой профиль идеально подходит к планам по обновлению обороны на следующий сезон.
24-летний немец сумел закрепиться в составе "нерадзурри", где хватает опытных футболистов, и отличается физической мощью, тактической грамотностью и уверенной игрой с мячом. Его выступления не остались незамеченными в АПЛ. В Англии высоко оценивают его потенциал стать лидером защиты уже в ближайшей перспективе – именно в этом остро нуждается "МЮ".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Спортивное руководство манкунианцев рассматривает возможность сделать официальное предложение, понимая, что "Интер" может согласиться на продажу, если получит привлекательное финансовое предложение. Центральный защитник не скрывает амбиций закрепиться среди элиты мирового футбола и не исключает для себя переезд в английскую Премьер-лигу.
Добавим, что в этом сезоне на счету немца 2 гола и 3 ассиста в 42-х матчах за "Интер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо не нужен еще один игрок - он может перейти в другой клуб УПЛ
- Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ
- Артета – о встрече в Париже: Мы были намного лучше них. Нам не повезло
- Официально: Один из лидеров Ливерпуля уходит из клуба
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль