Влияние перекупщиков. В сети показали цены на последний матч Эвертона на Гудисон Парк

В сети показали цены на последний матч "Эвертона" на "Гудисон Парк".

Перекупщики продают пропуски на матч с "Саутгемптоном" за 1500 фунтов (82 971 грн по текущему курсу). Официальные билеты от клуба уже давно распроданы и в комментариях также пишут, что квота "Саутгемптона" также продана полностью.

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Напомним, что "Эвертон" проведёт последний матч на "Гудисоне" 18 мая в 14:00 по киевскому времени. В следующем сезоне клуб Виталия Миколенко переедет на новый "Эвертон Стэдиум".

К слову, "Эвертон" играет на "Гудисоне" с 1892 года. Стадион 10 раз реконструировали.