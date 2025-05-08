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Влияние перекупщиков. В сети показали цены на последний матч Эвертона на Гудисон Парк

Англия

Такое бывает лишь раз

Влияние перекупщиков. В сети показали цены на последний матч Эвертона на Гудисон Парк

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В сети показали цены на последний матч "Эвертона" на "Гудисон Парк".

Перекупщики продают пропуски на матч с "Саутгемптоном" за 1500 фунтов (82 971 грн по текущему курсу). Официальные билеты от клуба уже давно распроданы и в комментариях также пишут, что квота "Саутгемптона" также продана полностью.

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Напомним, что "Эвертон" проведёт последний матч на "Гудисоне" 18 мая в 14:00 по киевскому времени. В следующем сезоне клуб Виталия Миколенко переедет на новый "Эвертон Стэдиум".

К слову, "Эвертон" играет на "Гудисоне" с 1892 года. Стадион 10 раз реконструировали.

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Эвертон (Ливерпуль) Гудисон Парк
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Источник:
Everton Spare Tickets
Опубликовал: Владислав Прийменко
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