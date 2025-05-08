Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Влияние перекупщиков. В сети показали цены на последний матч Эвертона на Гудисон Парк
Такое бывает лишь раз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В сети показали цены на последний матч "Эвертона" на "Гудисон Парк".
Перекупщики продают пропуски на матч с "Саутгемптоном" за 1500 фунтов (82 971 грн по текущему курсу). Официальные билеты от клуба уже давно распроданы и в комментариях также пишут, что квота "Саутгемптона" также продана полностью.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Эвертон" проведёт последний матч на "Гудисоне" 18 мая в 14:00 по киевскому времени. В следующем сезоне клуб Виталия Миколенко переедет на новый "Эвертон Стэдиум".
К слову, "Эвертон" играет на "Гудисоне" с 1892 года. Стадион 10 раз реконструировали.
Популярное сейчас
- Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ
- Триумфальная арка Энрике, Кривбасс взял три очка, операция Малиновского. Главные новости за 7 мая
- Клуб из Франции в восьмой раз вышел в финал ЛЧ
- Френк Лэмпард об победе в последнем матче Чемпионшипа: Мы очень рады, что добрались до этого места
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире