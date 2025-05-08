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Полузащитник Ман Сити намекнул на свои тренерские планы после завершения карьеры
Хотел бы работать с Пепом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Германии Илкай Гюндоган прошлым летом вернулся в "Манчестер Сити" на правах свободного агента после всего одного сезона в "Барселоне". Он уже активировал опцию автоматического продления контракта еще на год и останется в команде Пепа Гвардиолы до сезона 2025/26.
Гюндоган и Гвардиола имеют тесные отношения за годы совместной работы, и сам футболист признался, что перспектива работать с наставником в будущем выглядит очень привлекательно.
"Стать ассистентом Пепа было бы для меня очень интересным вариантом продолжения карьеры, но пока что я не думаю о тренерстве. Я действительно наслаждаюсь футболом. И не просто еще год, а по крайней мере два, возможно, даже три или четыре. Я совсем не боюсь, я взволнован, и мое тело до сих пор в хорошей форме", – сказал Гюндоган.
Добавим, что в этом сезоне на счету немца 2 гола и 5 ассистов в 47 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах.
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