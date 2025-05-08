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Ливерпуль и Атлетико Мадрид могут обменяться своими звездными игроками

Англия

Хотя еще обдумывают этот шаг

Ливерпуль и Атлетико Мадрид могут обменяться своими звездными игроками

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Хулиан Альварес стремительно заиграл в "Атлетико", и его влияние не осталось незамеченным – особенно со стороны "Ливерпуля". Английский клуб готовит амбициозный план, чтобы переманить нападающего на "Энфилд".

По информации Fichajes, "Ливерпуль" готов включить в сделку Дарвина Нуньеса. Уругваец не оправдал ожиданий в текущем сезоне, и клуб рассматривает его трансфер как часть обмена с доплатой. В то же время мадридский клуб ранее уже проявлял интерес к игрокам подобного профиля.

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В "Атлетико" пока нет единства в вопросе потенциальной продажи: Диего Симеоне высоко ценит Альвареса за работу без мяча и эффективность в нападении, однако руководство клуба не исключает крупного трансфера, который позволил бы усилить другие позиции или выровнять бюджет.

Добавим, что в этом сезоне на счету Нуньеса 7 голов и 7 ассистов в 44-х матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, тогда как на счету Альвареса 27 голов и 5 ассистов в 51-м матче.

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Атлетико (Мадрид) Ливерпуль Дарвин Нуньес Хулиан Альварес
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
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