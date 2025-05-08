Дэвид Бекхэм и еще один легендарный экс-игрок "Манчестер Юнайтед" стали владельцами клуба Второй лиги Англии.

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, 50-летние Дэвид Бекхэм и Гари Невилл стали владельцами "Солфорда" во главе с новым консорциумом клуба.

Отмечается, что было привлечено около 15-20 миллионов долларов в развитие проекта. Руководство "Солфорда" имеет цель выйти в Чемпионшип в течение следующих пяти лет.

Ранее совладельцами "Солфорда" были и другие представители легендарного поколения "МЮ" 1990-х годов, которых называли "Птенцами Ферги". Теперь Ники Батт, Райан Гиггз, Фил Невилл и Пол Скоулз получат руководящие роли в клубе.

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По итогам этого сезона во Второй лиге "Солфорд" занял восьмое место в турнирной таблице чемпионата с 69 очками.