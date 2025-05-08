Арсенал заинтересован в подписании перспективного нападающего ПСЖ

Лондонский "Арсенал" заинтересован в подписании перспективного нападающего "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает издание Fichajes, руководство "канониров" намерено усилить свою линию атаки на следующий сезон и уже готовит предложение для 24-летнего Ли Кан Ина. Корейский вингер недоволен своей ролью в команде Луиса Энрике, поэтому он стремится иметь больше игрового времени в новом клубе. "Арсенал" длительное время следил за прогрессом футболиста в Лиге 1.

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В текущем сезоне Ли Кан Ин принял участие в 41 матче за "ПСЖ" во всех турнирах, забив 6 голов и отдав 6 ассистов. Его стоимость, согласно данным от сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.