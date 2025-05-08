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Лидеры Серии А хотят подписать форварда Ливерпуля

Англия

Нападающий может покинуть Англию

Лидеры Серии А хотят подписать форварда Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лидеры Серии А планируют подписать форварда Ливерпуля.

Как сообщил журналист Альфредо Педулла, руководство "Наполи" намерено подписать нового центрального нападающего, и одним из вариантов в их трансферном списке на лето является Дарвин Нуньес. Считается, что мерсисайдцы будут готовы отпустить игрока за 50-55 миллионов евро. Также отмечается, что "партенопейцы" следят за Джонатаном Дэвидом из "Лилля".

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В этом сезоне Дарвин Нуньес забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 44 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах. Популярный портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего уругвайца в 50 миллионов евро.

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Ливерпуль Наполи Дарвин Нуньес
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Источник:
Alfredo Pedulla
Опубликовал: Андрей Журба
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