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Экс-нападающий Ливерпуля объяснил реакцию болельщиков клуба на уход Трента
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Фото - Ліверпуль
Бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч объяснил реакцию болельщиков клуба на уход Трента.
По словам английского футболиста, на Трента возлагались надежды и большинство не понимает, зачем ему нужно куда-то переходить.
"Часто футбольное сообщество не понимает менталитет болельщиков "Ливерпуля", и он отличается.
Они видят в Тренте молодого игрока, которому дали возможность представлять этот клуб — почему он вообще мечтает о переходе куда-то еще?", — сказал Крауч.
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Напомним, что Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, защитник свободным агентом перейдёт в "Реал".
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