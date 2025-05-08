Экс-нападающий Ливерпуля объяснил реакцию болельщиков клуба на уход Трента

Бывший нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч объяснил реакцию болельщиков клуба на уход Трента.

По словам английского футболиста, на Трента возлагались надежды и большинство не понимает, зачем ему нужно куда-то переходить.

"Часто футбольное сообщество не понимает менталитет болельщиков "Ливерпуля", и он отличается. Они видят в Тренте молодого игрока, которому дали возможность представлять этот клуб — почему он вообще мечтает о переходе куда-то еще?", — сказал Крауч.

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Напомним, что Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из "Ливерпуля" в конце сезона. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, защитник свободным агентом перейдёт в "Реал".