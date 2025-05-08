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Астон Вилла может продать чемпиона мира в составе Аргентины

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Бирмингемские львы ищут нового голкипера

Астон Вилла может продать чемпиона мира в составе Аргентины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" может продать чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Как сообщает издание Daily Mail, этим летом "вилланы" планируют подписать нового вратаря, поэтому будущее Эмилиано Мартинеса в клубе остается под вопросом. Несмотря на то, что недавно 32-летний аргентинец подписал новое долгосрочное соглашение с клубом, ему, возможно, придется покинуть команду, если "Астон Вилла" не хочет иметь проблем, связанных с правилами АПЛ по прибыльности и устойчивого развития (PSR).

Ранее появлялась информация, что "Астон Вилла" интересуется подписанием Андрея Лунина.

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В этом сезоне Эмилиано Мартинес провел 13 "сухих" матчей в 50 поединках за "Астон Виллу" во всех турнирах. На известном сайте Transfermarkt его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Астон Вилла (Бирмингем) Эмилиано Мартинес
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Источник:
Aston Villa
Опубликовал: Андрей Журба
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