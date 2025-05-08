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Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего Арсенала
Прошлым летом футболист имел предложения от клубов из Саудовской Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего "Арсенала".
Как сообщил журналист Экрем Конур, за ситуацией вокруг Леандро Троссара внимательно следит "Наполи", "Милан" и "Ювентус". Также известно, что 30-летний бельгиец привлек внимание нескольких клубов из Английской Премьер-лиги.
Отмечается, что "канониры" вскоре должны начать переговоры о продлении контракта с вингером, которого они подписали в январе 2023 года из "Брайтона" за 24 миллиона евро. Его действующее соглашение с клубом действует до лета 2026 года.
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В этом сезоне Леандро Троссар забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 53 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.
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