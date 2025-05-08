  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего Арсенала

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего Арсенала

Англия

Прошлым летом футболист имел предложения от клубов из Саудовской Аравии

Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего Арсенала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего "Арсенала".

Как сообщил журналист Экрем Конур, за ситуацией вокруг Леандро Троссара внимательно следит "Наполи", "Милан" и "Ювентус". Также известно, что 30-летний бельгиец привлек внимание нескольких клубов из Английской Премьер-лиги.

Отмечается, что "канониры" вскоре должны начать переговоры о продлении контракта с вингером, которого они подписали в январе 2023 года из "Брайтона" за 24 миллиона евро. Его действующее соглашение с клубом действует до лета 2026 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Леандро Троссар забил 10 голов и отдал 8 ассистов в 53 матчах за "Арсенал" во всех турнирах. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 30 миллионов евро.

Читайте такжеАрсенал снова без трофеев и летом продаст шесть игроков. Есть ли в списке Зинченко?
По теме
yellow-arrow
Астон Вилла может продать чемпиона мира в составе Аргентины
yellow-arrow
Миколенко: Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке
yellow-arrow
Экс-нападающий Ливерпуля объяснил реакцию болельщиков клуба на уход Трента
Ювентус (Турин) Арсенал (Лондон) Наполи Милан Леандро Троссард
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости