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Челси хочет подписать форварда Страсбура
Эмануэль Эмега может перейти в АПЛ
"Челси" начал переговоры относительно возможного трансфера 22-летнего нападающего "Страсбура" Эмануэля Эмега. Об этом пишет издания Foot Mercato.
Учитывая, что оба клуба - "Челси" и "Страсбург" - принадлежат одной владельческой группе BlueCo, ожидается, что переговоры не будут сложными. Однако интерес со стороны "Ньюкасла" может увеличить потенциальную стоимость игрока.
По информации источника, "Челси" уже вступил в контакт с футболистом и сам Эмануэль открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж".
Эмега в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.
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