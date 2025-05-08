Челси хочет подписать форварда Страсбура

"Челси" начал переговоры относительно возможного трансфера 22-летнего нападающего "Страсбура" Эмануэля Эмега. Об этом пишет издания Foot Mercato.

Учитывая, что оба клуба - "Челси" и "Страсбург" - принадлежат одной владельческой группе BlueCo, ожидается, что переговоры не будут сложными. Однако интерес со стороны "Ньюкасла" может увеличить потенциальную стоимость игрока.

По информации источника, "Челси" уже вступил в контакт с футболистом и сам Эмануэль открыт к переезду на "Стэмфорд Бридж".

Эмега в текущем сезоне сыграл 29 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 3 ассиста.