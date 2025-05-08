  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ньюкасл заинтересовался звездным вингером Баварии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл заинтересовался звездным вингером Баварии

Англия

Сане может покинуть Бундеслигу

Ньюкасл заинтересовался звездным вингером Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру мюнхенской "Баварии" Лерою Сане. Об этом сообщает Bayern & Germany.

В случае, если 29-летний немецкий футболист покинет "Баварию", приоритетным вариантом для него является переезд в Англию, а именно в один из лондонских клубов.

Тем не менее, "Ньюкасл Юнайтед" рассматривается как серьезная альтернатива для Сане. Агент игрока активно изучает возможные варианты продолжения карьеры своего клиента в английской Премьер-лиге.

Действующий контракт Сане истекает в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах.

Читайте такжеОпытный защитник Баварии согласовал условия контракта с Монако - Романо
По теме
yellow-arrow
Челси хочет подписать форварда Страсбура
yellow-arrow
Три итальянских топ-клуба нацелились на трансфер нападающего Арсенала
yellow-arrow
Астон Вилла может продать чемпиона мира в составе Аргентины
Бавария (Мюнхен) Ньюкасл Лерой Сане
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости