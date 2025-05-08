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Ньюкасл заинтересовался звездным вингером Баварии
Сане может покинуть Бундеслигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" проявляет интерес к вингеру мюнхенской "Баварии" Лерою Сане. Об этом сообщает Bayern & Germany.
В случае, если 29-летний немецкий футболист покинет "Баварию", приоритетным вариантом для него является переезд в Англию, а именно в один из лондонских клубов.
Тем не менее, "Ньюкасл Юнайтед" рассматривается как серьезная альтернатива для Сане. Агент игрока активно изучает возможные варианты продолжения карьеры своего клиента в английской Премьер-лиге.
Действующий контракт Сане истекает в июне 2025 года. В этом сезоне немецкий футболист сыграл в 43-х матчах "Баварии" во всех турнирах.
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