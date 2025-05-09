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Один из претендентов на повышение в АПЛ уверенно победил в первом полуфинале плей-офф

Англия
Обновлено

Ответный матч, вероятно, будет носить формальный характер

Один из претендентов на повышение в АПЛ уверенно победил в первом полуфинале плей-офф

Зображення - ВВС

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"Бристоль Сити" (№6 в регулярном чемпионате) уступил дома на "Эштон Гейт Стэдиум" "Шеффилд Юнайтед", который финишировал третьим (0:3).

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Ключевой момент произошел в конце первого тайма. Хозяева заработали удаление и получили пенальти в свои ворота. На экваторе второй половины встречи в составе гостей на поле появились Каллум О'Хар и Андре Брукс. Они своими точными ударами сделали счет разгромным.

Добавим, что "зарянки" впервые пробились в плей-офф Чемпионшипа после сезона 2007/08. Тогда "Бристоль Сити" в ½ прошел "Кристалл Пелес", но в финале уступил "Халлу".

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Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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