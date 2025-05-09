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Один из претендентов на повышение в АПЛ уверенно победил в первом полуфинале плей-офф
Ответный матч, вероятно, будет носить формальный характер
Зображення - ВВС
"Бристоль Сити" (№6 в регулярном чемпионате) уступил дома на "Эштон Гейт Стэдиум" "Шеффилд Юнайтед", который финишировал третьим (0:3).
Ключевой момент произошел в конце первого тайма. Хозяева заработали удаление и получили пенальти в свои ворота. На экваторе второй половины встречи в составе гостей на поле появились Каллум О'Хар и Андре Брукс. Они своими точными ударами сделали счет разгромным.
Добавим, что "зарянки" впервые пробились в плей-офф Чемпионшипа после сезона 2007/08. Тогда "Бристоль Сити" в ½ прошел "Кристалл Пелес", но в финале уступил "Халлу".
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