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У Арсенала есть три основных кандидата на позицию форварда

Англия

Летом будет много работы

У Арсенала есть три основных кандидата на позицию форварда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает журналист BBC Sport Сами Мокбель, этим летом главным приоритетом "Арсенала" на трансферном рынке будет подписание форварда. Есть три основных кандидата.

На вершине списка Микеля Артеты находится Александер Исак. Переход шведа полностью поддерживается внутри клуба, а сам игрок открыт к переезду в Лондон, хотя он будет иметь и другие предложения, в частности от "Ливерпуля".

Но все потенциальные покупатели столкнутся с одним препятствием – цена. В "Арсенале" осознают, что подписание Исака почти полностью исчерпает их бюджет – и, учитывая другие позиции, которые нужно усилить, эта сделка может оказаться маловероятной, но "канониры" еще не отвергли этот вариант.

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Вторым кандидатом является Беньямин Шешко из "Лейпцига", который был близок к переходу прошлым летом. Ему всего 21 год, поэтому он идеально подходит "Арсеналу" по возрасту, развитию и финансовому потенциалу. Однако назначение Андреа Берты на должность спортдира "Арсенала" повысило ценность Виктора Дьекереша, и в последние недели источники указывают, что внутри клуба есть весомая поддержка его перехода. Сейчас считается, что Дьекереш – самый доступный вариант с точки зрения финансов.

Добавим, что в этом сезоне лучшим бомбардиром "Арсенала" в АПЛ является Кай Хавертц, который забил 9 голов.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
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