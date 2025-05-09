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Известно имя главного кандидата на должность тренера Тоттенхэма

Англия

Могут украсть у соседей

Известно имя главного кандидата на должность тренера Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В "Тоттенхэме" готовятся к смене главного тренера летом, и сейчас фаворитом на замену Анге Постекоглу является наставник "Фулхэма" Марку Силва.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, лондонский клуб рассматривает три варианта. Среди кандидатов – Роберто Де Дзерби, однако он стремится остаться в "Марселе" и сыграть в Лиге чемпионов. Также в шорт-листе находится главный тренер "Борнмута" Андони Ираола, однако он, вероятно, останется в клубе еще на сезон.

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Поэтому сейчас самые высокие шансы у Марку Силвы, ведь в руководстве "Тоттенхэма" есть немало сторонников португальца. На него также претендует "Аль-Хиляль", но Силва не планирует покидать Англию, что делает вариант со "шпорами" привлекательнее. Пока тренер сосредоточен на завершении сезона с "Фулхэмом", однако ситуация может измениться уже летом.

Добавим, что за 3 тура до конца чемпионата "Фулхэм" опережает "Тоттенхэм" в турнирной таблице АПЛ на 13 очков.

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Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Анге Постекоглу Марку Силва
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Источник:
Gianluca Di Marzio
Опубликовал: Алексей Полищук
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