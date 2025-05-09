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Звезда Бундеслиги является главной трансферной целью Манчестер Сити
Но фаворитом является другой клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн прокомментировал ситуацию вокруг будущего полузащитника "Байера" Флориана Виртца.
"Я уверен, что Виртц – главная цель "Манчестер Сити". Так было уже некоторое время, но это не значит, что им удастся его подписать. Это чрезвычайно дорогой трансфер для любого, кто захочет его осуществить, и, конечно, окончательное решение будет принимать сам игрок.
Многие из тех, с кем я общаюсь в индустрии, считают, что именно "Бавария" сейчас находится в самой сильной позиции, чтобы подписать Виртца, но посмотрим, как все будет развиваться.
Если "Сити" не смогут подписать его, они, очевидно, переключатся на другие варианты, и Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест" является одним из приоритетных кандидатов. Также будут и другие кандидаты. Если "Сити" потеряет Виртца, будет интересно увидеть, перераспределят ли они этот бюджет на нескольких менее дорогих игроков в этой зоне поля, или направят часть ресурсов в другие зоны – в частности в защиту, которая также среди приоритетов на усиление этим летом", – сообщил Орнштейн.
Добавим, что в этом сезоне Флориан Виртц забил 16 голов и отдал 13 ассистов в 43 матчах за "Байер" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
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