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Полузащитник Ливерпуля получил награду лучшему игроку апреля в АПЛ
Он помог своей команде выиграть титул чемпионов Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования среди болельщиков на приз лучшему игроку месяца по итогам апреля.
Награду получил полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер. Он стал лишь четвертым аргентинцем, который получил этот приз за всю историю его существования. Он обошел в опросе Райана Аит-Нури ("Вулверхэмптон"), Харви Барнса ("Ньюкасл"), Джейкоба Мерфи ("Ньюкасл"), Моргана Роджерса ("Астон Вилла"), Райана Сессеньона ("Фулхэм") и Йоргена Странд Ларсена ("Вулверхэмптон").
A month to remember ❤️— Premier League (@premierleague) May 9, 2025
Alexis Mac Allister is April’s @EASPORTSFC Player of the Month ???? #PLAwards pic.twitter.com/32PsArRp6D
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Напомним, что в апреле Алексис Мак Аллистер забил два гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах АПЛ, помог своей команде одержать четыре победы и, самое главное, завоевать титул чемпионов Англии.
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