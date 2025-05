Полузащитник Ливерпуля получил награду лучшему игроку апреля в АПЛ

На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования среди болельщиков на приз лучшему игроку месяца по итогам апреля.

Награду получил полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер. Он стал лишь четвертым аргентинцем, который получил этот приз за всю историю его существования. Он обошел в опросе Райана Аит-Нури ("Вулверхэмптон"), Харви Барнса ("Ньюкасл"), Джейкоба Мерфи ("Ньюкасл"), Моргана Роджерса ("Астон Вилла"), Райана Сессеньона ("Фулхэм") и Йоргена Странд Ларсена ("Вулверхэмптон").

A month to remember ❤️



Alexis Mac Allister is April’s @EASPORTSFC Player of the Month ???? #PLAwards pic.twitter.com/32PsArRp6D