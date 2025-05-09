  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Полузащитник Ливерпуля получил награду лучшему игроку апреля в АПЛ

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Ливерпуля получил награду лучшему игроку апреля в АПЛ

Англия

Он помог своей команде выиграть титул чемпионов Англии

Полузащитник Ливерпуля получил награду лучшему игроку апреля в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На официальном сайте Английской Премьер-лиги были опубликованы результаты голосования среди болельщиков на приз лучшему игроку месяца по итогам апреля.

Награду получил полузащитник "Ливерпуля" Алексис Мак Аллистер. Он стал лишь четвертым аргентинцем, который получил этот приз за всю историю его существования. Он обошел в опросе Райана Аит-Нури ("Вулверхэмптон"), Харви Барнса ("Ньюкасл"), Джейкоба Мерфи ("Ньюкасл"), Моргана Роджерса ("Астон Вилла"), Райана Сессеньона ("Фулхэм") и Йоргена Странд Ларсена ("Вулверхэмптон").

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в апреле Алексис Мак Аллистер забил два гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах АПЛ, помог своей команде одержать четыре победы и, самое главное, завоевать титул чемпионов Англии.

По теме
yellow-arrow
Челси хочет подписать юную звезду из Серии А
yellow-arrow
Арсен Венгер высказался о невыходе Арсенала в финал Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Один из топ-клубов Саудовской Аравии готовит серьезное предложение по главной звезде Манчестер Юнайтед
АПЛ Ливерпуль Алексис Мак Аллистер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости