Один из топ-клубов Саудовской Аравии готовит серьезное предложение по главной звезде "Манчестер Юнайтед".

Как сообщил журналист Экрем Конур, руководство "Аль-Хиляля" хочет подписать 30-летнего Бруну Фернандеша во время летнего трансферного окна. Они намерены предложить "красным дьяволам" внушительную сумму за португальца.

Однако отмечается, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим категорически против этого перехода, поэтому футболист должен остаться на "Олд Траффорд", несмотря на серьезный интерес со стороны саудовского топ-клуба.

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В этом сезоне Бруну Фернандеш забил 19 голов и отдал 19 ассистов в 53 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.