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Челси хочет подписать юную звезду из Серии А
Готовят предложение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Челси" вновь обратил внимание на Нико Паса. Лондонский клуб уже готовит предложение в 30 миллионов евро за трансфер талантливого аргентинца, который сейчас выступает за "Комо".
После ухода из "Реала" Пас получил стабильную игровую практику в Италии, где стал одним из лидеров "Комо". Его универсальность и зрелость привлекли внимание нескольких клубов АПЛ, в частности "Тоттенхэма", но "Челси" надеется воспользоваться своими финансовыми преимуществами.
"Реал" до сих пор сохраняет право выкупа, и не исключено, что активирует его с целью последующей продажи. Впрочем, именно "Челси" пока выглядит фаворитом в борьбе за одного из самых перспективных молодых футболистов Европы.
Добавим, что в этом сезоне на счету 20-летнего Паса 6 голов и 7 ассистов в 32-х матчах за "Комо" во всех турнирах.
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