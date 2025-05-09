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Тренер Ливерпуля прокомментировал уход Трента Александера-Арнольда
Это серьезная потеря для его команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал уход Трента Александера-Арнольда из клуба.
"Я думаю, что все, кто любит этот клуб, были разочарованы, узнав, что он покинет команду. Он замечательный игрок и очень замечательный человек. Я не собираюсь указывать нашим болельщикам, как они должны реагировать на его уход, я просто не понимаю этот негатив вокруг него. Я привык к тому, что игроки могут уходить из клуба".
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Напомним, что ранее 26-летний англичанин объявил, что он покинет "Ливерпуль" этим летом.
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