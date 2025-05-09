Тренер Ливерпуля прокомментировал уход Трента Александера-Арнольда

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал уход Трента Александера-Арнольда из клуба.

"Я думаю, что все, кто любит этот клуб, были разочарованы, узнав, что он покинет команду. Он замечательный игрок и очень замечательный человек. Я не собираюсь указывать нашим болельщикам, как они должны реагировать на его уход, я просто не понимаю этот негатив вокруг него. Я привык к тому, что игроки могут уходить из клуба".