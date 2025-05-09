Манчестер Юнайтед продлит контракт со своим опытным вратарем

"Манчестер Юнайтед" собирается продлить сотрудничество со своим опытным вратарем.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, руководство клуба решило начать переговоры с 39-летним Томом Хитоном о продлении его контракта на еще один сезон, то есть до конца июня 2026 года. Между представителями голкипера и "Манчестер Юнайтед" продолжаются конкретные переговоры о том, чтобы он и дальше оставался третьим вратарем команды.

Отмечается, что тренерский штаб "красных дьяволов" доволен его помощью молодым игрокам, поэтому дополнительно настаивал на принятии этого решения.

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Напомним, что Том Хитон присоединился к "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента летом 2021 года. С тех пор он провел лишь три матча за клуб во всех турнирах и получил медаль победителя Кубка английской лиги в сезоне 2022/23.