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Ноттингем Форест хочет подписать действующего чемпиона Англии
Борьба с другим клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ноттингем Форест" включился в борьбу за подписание защитника "Ливерпуля" Джарелла Кванси. За ним также внимательно следит "Ньюкасл".
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"Ливерпуль" оценивает Квансу в примерно 35 миллионов евро и готов рассмотреть предложения, особенно если подпишет нового центрального защитника летом. Чемпионы Премьер-лиги считают его перспективным талантом, но из-за растущего интереса трансфер может состояться, если поступит подходящее предложение. "Форест" и "Ньюкасл" надеются договориться о более низкой цене.
Добавим, что в этом сезоне защитник отыграл 24 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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