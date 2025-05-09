Ноттингем Форест хочет подписать действующего чемпиона Англии

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ноттингем Форест" включился в борьбу за подписание защитника "Ливерпуля" Джарелла Кванси. За ним также внимательно следит "Ньюкасл".

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"Ливерпуль" оценивает Квансу в примерно 35 миллионов евро и готов рассмотреть предложения, особенно если подпишет нового центрального защитника летом. Чемпионы Премьер-лиги считают его перспективным талантом, но из-за растущего интереса трансфер может состояться, если поступит подходящее предложение. "Форест" и "Ньюкасл" надеются договориться о более низкой цене.

Добавим, что в этом сезоне защитник отыграл 24 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах.