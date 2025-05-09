  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест хочет подписать действующего чемпиона Англии

В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест хочет подписать действующего чемпиона Англии

Англия

Борьба с другим клубом 

Ноттингем Форест хочет подписать действующего чемпиона Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает журналист Руди Галетти, "Ноттингем Форест" включился в борьбу за подписание защитника "Ливерпуля" Джарелла Кванси. За ним также внимательно следит "Ньюкасл".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Ливерпуль" оценивает Квансу в примерно 35 миллионов евро и готов рассмотреть предложения, особенно если подпишет нового центрального защитника летом. Чемпионы Премьер-лиги считают его перспективным талантом, но из-за растущего интереса трансфер может состояться, если поступит подходящее предложение. "Форест" и "Ньюкасл" надеются договориться о более низкой цене.

Добавим, что в этом сезоне защитник отыграл 24 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед продлит контракт со своим опытным вратарем
yellow-arrow
Тренер Ливерпуля прокомментировал уход Трента Александера-Арнольда
yellow-arrow
Челси хочет подписать юную звезду из Серии А
Ноттингем Форест Ливерпуль Ньюкасл Джаррел Куанса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости