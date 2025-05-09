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Салах - лучший игрок сезона АПЛ по версии FWA

Англия

Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной ассоциации

Салах - лучший игрок сезона АПЛ по версии FWA

фото з відкритих джерел

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Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона 2024/25 в английской Премьер-лиге по версии Ассоциации футбольных журналистов (FWA).

В борьбе за престижную награду египетский футболист опередил своих одноклубников - защитника Вирджила Ван Дейка и полузащитника Райана Гравенберха.

Также в голосовании позади Салаха остались полузащитник лондонского "Арсенала" Деклан Райс и нападающий "Ньюкасла" Александер Исак.

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Источник:
PFA
Опубликовал: Екатерина Власова
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